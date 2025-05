Sillamäe promenaadil avas uksed loovinimesi ühendav "väepaik"

Paar nädalat tagasi peeti artelli esimene kohtumine ja see osutus rahvarohkeks: kohale tulid asutajate kolleegid ja sõbrad ning möödakäijadki astusid läbi. Paljud neist kinnitasid, et just sellist kohta oli siin ammu vaja, ning soovisid ettevõtmise algatajatele edu. Mõned nimetasid seda paviljoni ka tõeliseks väepaigaks.