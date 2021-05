TALGUPÄEV: Kunagi sõid toidujääke lambad, nüüd komposter

"Kompostikasti on majapidamisse ikka vaja," tõdes Maarika Aare. Isegi kui majapidamine on hooajaline. Aarede pere elab Lääne-Virumaal, aga neil on Rannapungerja jõe kaldal suvila. Sealsamas pakuvad nad Tamme karavanipargi nimel all turistidele öömaja.