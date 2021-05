Sõjaaja lapsed said varakult täiskasvanuks

Aleksei Kisseljov oli toona alles kuueaastane, kuid mäletab 1945. aasta 9. mai sündmusi suurepäraselt. Tema sõnul said lapsed toona varakult täiskasvanuks ning nii tema ise kui ka ta eakaaslased käisid siis juba kolhoosis tööl. Ta mäletab, et nende küla Kalinini oblastis oli okupeeritud ning nende majas elasid sees sakslased.

Maria Kudrina meenutab 1945. aastat iga aasta 9. mail ning kogeb alati samu emotsioone. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Nägid taevas Nõukogude lennukit

Maria Kudrina oli 1945. aastal viieteistkümnene. Ka tema elas väikeses külakeses, kuid Ukrainas. Naine meenutab, et raadiot neil polnud ning kõik uudised jõudsid nendeni külajuttudena.

"Meie külas olid sakslased sees. Ühel päeval nägime, et meie peade kohalt lendas üle Nõukogude lennuk. Ma ei oska nüüd täpselt öelda, miks, võib-olla edastas keegi nõnda sõnumit, aga igatahes saime teada: "Võit on käes!" Sakslased hakkasid ühtäkki ringi sebima, kogunema, kusagile jooksma. Mäletan, et oli väga hirmus − naisi koheldi ikka väga halvasti.

Mäletan, kuidas kõik rõõmustasid, unistasid omad rindelt ära oodata ning uskusid, et nüüd saab kõik korda ja kõik läheb jälle hästi. Noored tegid tulevikuplaane. Meie oma isa ära oodata ei jõudnudki, naabrid samuti − mõlemas peres oli neli last. Elu oli väga raske, nii palju tuli üle elada. Ma poleks iial osanud arvata, et ma veel nii pika elu elan. See päev jääb mulle alatiseks meelde ning igal aastal rõõmustan selle üle nagu esimest korda."