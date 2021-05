Narva-Jõesuus, Lüganusel ja Kohtla-Järvel on enim ohtlikke maju

Võrreldes eelnevate aastate reididega on Kohtla-Järvel tavapärane olukord, kuigi mitmed probleemsed hooned on lammutatud, sõnas Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Marti Siim. Olukorra muutumist ei märganud inspektorid ka Narva-Jõesuu linnas. Lüganuse vallale edastati tuleohutusnõuetele mittevastavate hoonete kohta märgukiri. "Samas on Narvas paljud hooned lammutatud ning teravaid probleeme silma ei hakanud," selgitas Siim.