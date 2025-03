NÄDALA KUJU Irina Šulgina

Kooli juhtkonna selline samm on ju üsna loogiline. Sest kuigi probleemina toodi eelkõige esile selle näksiautomaadi juures toimuvad laste kogunemised ja korrarikkumised, on tegelikult oluline ka sõnum. Sest ajal, kui aina rohkem räägitakse laste tervislikust toitumisest kui keerulisest ülesandest, pole kuidagi põhjendatud selliste suhkrut, soola ja muid ebatervislikke aineid täis topitud kaupade müügiaparaatide paigaldamine koolidesse. Ja muide, millegipärast on Eestimaal üsna levinud nende automaatide viimine ka spordiasutustesse, mis on samamoodi küsitav. Arusaadav, et paljud otsivad lisateenistust selliste väikeste äridega, ent kindlasti ei tohiks keegi äri teha laste tervise arvel.