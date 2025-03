ANVAR SAMOST Ametnike riik, poliitikute abitus

Ei ole kindel, kas ametnike tegevuse käivitaja oli tõepoolest asjaolu, et 15 aasta eest Eesti teede sirgemate lõikude kõrvale paigutatud statsionaarsete kiiruskaamerate eluiga hakkab lõpule jõudma ja iga neljas selline kaamera on rivist välja langenud. Veidi kahtlustavam inimene võib arvata, et asi on hoopis selles, et ligikaudu 40 kaamera asukohad on liiklejatele mällu sööbinud ning nimetamisväärset trahvitulu ei laeku sealt enam ammu.