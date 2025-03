JUHTKIRI Paremat õhku!

Õhu kvaliteet on muutunud aastate jooksul paremaks kahel suuremal põhjusel. Tegutsevad suurettevõtted on kulutanud palju raha, et vähendada heitmeid. Teiseks on osa tööstusi, nagu näiteks väetisetehas Nitrofert, tegevuse lõpetanud.

Samas on linnas, kus töötuse tase on üks riigi suuremaid, oodatud iga uus ettevõte. Parimates unistustes võiksid need olla muidugi sellised, kus toimetavad vaid valgetes rõivastes inimesed, kes teevad põhiliselt mõttetööd, ning maha ei jää nähtavat ega tuntavat keskkonnajälge. Kuid reaalsus on siiski pigem selline, et suurem huvi on keemiatööstusettevõtetel, sest selles valdkonnas on Kohtla-Järve tugev, kuna siin on traditsioonid ja vajalik taristu.