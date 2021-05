Narva Linnaelamu juhi kohale kandideerib kuus inimest

Izotov oli juba varem kritiseerinud Pahhomova väidetavat initsiatiivitust munitsipaalsete ühiselamute juhina ja ühiselamute kehva majandamist üleüldse. Pahhomova teatas selle peale vastuseks, et säärane kriitika on sulepeast välja imetud ja ühiselamutes on üldiselt kõik korras. Ta lisas, et munitsipaalelamute arendamise programmiga peab tegelema kohalik omavalitsus, mitte seda eluaset haldav asutus.