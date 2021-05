Festivali koordinaatori Anna Maskajeva sõnul võib tulemuste üle uhke olla: 23 auhinnast 15 läksid Eesti autoritele. "Eriti meeldiv on see, et Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse videostuudio Pervõi Kadr pälvis eri kategooriates kaks esikohta ja ühe kolmanda koha. Neile läks võit ka kõige keerulisemas − mängufilmide kategoorias."