Levinud on stereotüüp, et eestlased olevat pikaldase loomuga ja aeglased. Mida teie sellest arvate?

Kes neid stereotüüpe üldse leiutab? Normaalne rahvas, normaalsed inimesed. Mis sa ikka kiirustad. Nagu öeldakse: tasa sõuad, kaugele jõuad. Ilmselt on iga rahva seas ja igas riigis nii häid kui ka halbu inimesi. Kõik me oleme tavalised inimesed. Aga seda, et eestlased aeglased oleksid, pole mina küll märganud.