Ekspositsioonis on ligi kakskümmend nukku, mis on valminud viimase kahe aasta jooksul ja mida autor esitleb esimest korda. Erisugused tegelased ja erisugused tehnikad.

Vetrova valmistus uut näitust avama juba eelmisel aastal, ent koroonapiirangute tõttu tuli see edasi lükata. Kuid mõnes mõttes on see ka hea: karantiini ajal täienes tema nukkude kogu märgatavalt.