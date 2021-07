Erakordselt kuum ilm sunnib töös ümberkorraldusi tegema

Kalevi tänaval on käimas sõidutee rekonstrueerimine. Seal on ametis traktor, ekskavaator ja muud masinad. Vihma pole enam ammu tulnud ja kõikjal keerlevad paksud tolmupilved. Ehitajate sõnul kurdavad ümberkaudsete majade elanikud mõnikord, et neil tuleb mitu korda päevas põrandaid pesta, kuna sellise kuumaga ei ole võimalik aknaid kinni hoida. Kuid ehitajate endi olukord on veelgi kehvem: isegi keskpäevases põrgukuumuses ei saa tööprotsessi seisma panna.