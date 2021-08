31kohalises volikogus hääletas Raigi umbusaldamise poolt 16 saadikut.

Enne hääletust süüdistas volikogu esimees Tatjana Stolfat Katri Raiki selles, et ta otsustas volikogu nõusolekuta toetada Vaba Lava teatrikeskuse festivali ning Narva ja Narva-Jõesuu vahel regulaarse laevaliikuse käivitanud ettevõtjat, kes sai võimaluse tasuta randumiseks Narva jõesadamas.

Stolfati hinnangul on Katri Raigi linnapeaks olemise ajal linnavalitsuseses tekkinud närviline õhkkond, mistõttu on kolm-neli töötajat lahkunud. "Ta pole võimeline juhtima linnavalitsust," ütles volikogu esimees.

Stolfat leidis samuti, et Raik ületas volitusi, kui sõlmis volikogu kooskõlastuseta mitmete Narva tööstuspargis asuvate firmadega elektrivarustuse otseliinilepingu.

Lisaks väitis ta, et "Katri Raigi nimekirja" valimiskampaanias alahinnatakse eakamate saadikute rolli ja tähendust.

Katri Raik ütles enne hääletamist, et on tegutsenud vastavalt mullu novembris sõlmitud koalitsioonilepingule, mille 26 punktist on täidetud 25. Ta tänas koostöö eest ja avaldas lootust, et see jätkub pärast valimisi.

Fraktsiooni Meie Narva liige Vladimir Izotov hõikas enne hääletust endisele fraktsioonikaaslasele Ants Kuttile, kes ühines märtisis Keskerakonnaga: "Ants, jää inimeseks!" Kutti hääletas siiski Raigi umbusaldamise poolt.

Keskerakondlaste kandidaat Narva linnapea kohale oli reformierakondlane Ants Liimets, kuid tal jäi valituks osutumisest üks hääl puudu. FOTO: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Uue linnapea valimine nurjus, sest kandidaadiks olnud endisel Narva linnasekretäril, reformierakondlasel Ants Liimetsa poolt hääletas 15 saadikut. Linnapeaks saamiseks oli vaja 16 häält.

Narva linnapea kohusetäitjaks sai rahandusameti juhataja ja linnavalitsuse liige Jelena Golubeva.

Enne Katri Raigile umbusalduse avaldamist tagandas volikogu 16 häälega volikogu aseesimehe ametist Jana Kondrašova, kes on volikogus Raigi fraktsiooni "Meie Narva" esimees.

Volikogu esimees Tatjana Stolfat süüdistas Kondarašovat tegevusetuses. Muuhulgas heitis ta Kondrašovale ette, et ta pole teinud koostööd kodutute lemmikloomadega tegeleva MTÜga.

Narva volikogu Keskfraktsiooni saadikud leppisid eelmisel nädalal kokku, et võtavad kaks kuud enne valimisi sotsist linnapea Katri Raiki ametist maha. See on karistuseks, et ta keeldus nendega ühes nimekirjas kandideerimisest. Raik jõudis Narva linnapea olla seitse ja pool kuud.

Keskerakondlane ja riigikogu ning Narva linnalinnaolikogu liige Mihhail Stalnuhhin ütles eelmisel nädalal, et praeguse linnapea tagandamine on Keskerakonna Narva piirkonna otsus.

"Ma leian, et Katri Raik on selle umbusalduse ise teadlikult põhjustanud. Tal on vaja enne valimisi olla narvalaste silmis õnnetu, solvatu, mittemõistetu ja nii edasi. Ma olin seda meelt, et halb rahu on parem heast tülist, kuid vähemus allub enamusele," selgitas Stalnuhhin oma nõustumist umbusaldamisega.

Katri Raigi tagandamise poolt oli nõus käe tõstma ka tema enda juhitud valimisliidust "Meie Narva" volikogusse valitud Ants Kutti, kes liitus tänavu märtsis Keskerakonnaga. Juunis, mil Katri Raigi võimalik tagandamine kõneainet hakkas pakkuma, kinnitas Kutti, et tema seda ei toeta.