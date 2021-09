Kõige ägedam rebimine tuleb valimistel Narvas, Jõhvis ja Kohtla-Järvel

Narvas pürgib 31 volikogu kohale 256 kandidaati ehk 8,3 kandidaati ühele kohale. Äge valimisvõitlus tuleb ka Jõhvis (7,2 kandidaati kohale) ja Kohtla-Järvel (7 kandidaati).

Võitlus käib seitsme nimekirja vahel

Jõhvis heitlevad 21 volikogu koha pärast seitse nimekirja: Keskerakonna (esinumber Martin Repinski), Reformierakonna (Maris Toomel), EKRE (Arvo Aller) ja Isamaa (Piret Linnas) parteinimekiri ning valimisliidud Ühiselt Jõhvi Eest (Vallo Reimaa), Jõhvikad (Nikolai Ossipenko) ja Ühtne Jõhvi (Eduard East).

Kohtla-Järvel on 25 koha pärast võistlemas samuti seitse nimekirja: Keskerakonna (esinumber Valeri Korb), Reformierakonna (Vitali Borodin), Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (Eduard Odinets), EKRE (Leana Kruuse) ja Isamaa (Dmitri Bahtin) parteinimekiri ning valimisliidud Restart Kohtla-Järve (Jaanek Pahka) ja Progress (Hants Hint).

Isamaa väljavaated edu saavutada on mõlemas omavalitsuses nullilähedased, sest Jõhvis on neil kaks ja Kohtla-Järvel vaid üks kandidaat.

Narvas pretendeerivad 31 kohale kuue nimekirja kandidaadid: Keskerakonna (esinumber Mihhail Stalnuhhin), Eesti 200 (Natalia Umarova) ja EKRE (Janec Odinets) parteinimekiri ning valimisliidud Katri Raigi Nimekiri (Katri Raik), valimisliit Elagu Narva (Aleksei Jevgrafov) ja kahe kandidaadiga valimisliit Narodnyi Sojuz (Aleksandr Maiorov).

Kõige lahjem on konkurents Sillamäel, kus 21 volikogu kohale on 79 kandidaati ja neistki koguni 57 on Keskerakonna nimekirjas. See tähendab, et Keskerakond on sadamalinnas valimised sisuliselt juba võitnud.

Ida-Virumaal kandideerib 8 omavalitsuses kokku 1066 kandidaati. Keskmine konkurents ühele volikogu kohale on 6,4.

Küsitlus näitab suurimat toetust Keskerakonnale

Teisipäeval avaldatud uuringufirma Norstat küsitluse järgi püsib septembri keskpaigas Ida-Virumaal kõige populaarsemana Keskerakond, keda pooldab 34,2 protsenti vastanutest. Aasta tagasi samal ajal oli Keskerakonna toetus maakonnas üle 44 protsendi.

Keskerakonnale järgnevad EKRE 22,5 ja Reformierakond 14,8 protsendiga. Aastaga on EKRE toetus kahekordistunud, Reformierakonnal on see jäänud samale tasemele.

Küsitluse põhjal on esikolmiku kannul Eesti 200, mille populaarsus ulatub 13 protsendini, mis oli samas suurusjärgus ka mullu septembris. Samal tasemel nagu aasta tagasi on püsinud ka sotsid, kelle toetus on 10,6 protsenti.

Erakonna Eestimaa Rohelised toetajaks tunnistas end 1,5 protsenti küsitletutest ja Isamaa toetus oli 0,9 protsenti.