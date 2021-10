2002. ja 2003. aastal oli Valeri Korbil ja Hants Hindil ühtelugu põhjust teineteisele lilli kinkida, sest nad vangerdasid omavahel Kohtla-Järve linnapea ja volikogu esimehe ametit. Ligemale kakskümmend aastat hiljem on nad esinumbritena taas Kohtla-Järvel valimislahingus. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Kohtla-Järve volikogu valimised on justkui veteranpoliitikute kokkutulek, kus väikeste erinevustega on kordumas 19 aastat tagasi toimunud valimiste süžee ja ka enamik peategelasi on samad.