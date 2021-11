Ahtme kunstitööde konkursile laekus tänavu nelisada tööd

Ahtme kunstide kool korraldab laste kunstitööde konkurssi iga kahe aasta tagant, mõeldes iga kord välja teema, mis sunnib osalejaid arutlema ja mõtisklema. Tänavune teema oli "Tavatu tavalises" ning lastele see meeldis: konkursile laekus 400 tööd kuuest Eesti ja üheksast välismaa koolist.

Spetsiaalselt Narvast kohale tulnud kunstiteadlast Jelena Sohrannovat hämmastas osalejate geograafia. "Sügav kummardus korraldajatele: peab kõvasti pingutama, et lapsi ja noori nii Eestist kui ka paljudest Venemaa linnadest ja Kasahstanist niivõrd keerulisel ajal osalema motiveerida."

Sohrannova sõnul on laste fantaasia hämmastav. "Mitmetähenduslikud ja -plaanilised joonistused, millest peame välja lugema autori mõtteid, hindama vorme, loogikat ja kujutamisoskust."

Professionaalsed kunstnikud Aala Gitt Sillamäelt ja Aimar Kristerson Tallinnast nõustusid temaga, lisades, et kuna tööde maht on suur, aeg aga piiratud, tuli neil parimate väljavalimiseks kõvasti vaeva näha.

Žürii tuli oma ülesandega toime kolme tunniga: võitjad on välja valitud, kuid nende nimesid hoitakse esialgu saladuses. Traditsiooniliselt tehakse võitjad teatavaks 17. detsembril kavas oleval kokkuvõttenäituse pidulikul avamisel.

Korraldajad loodavad, et epidemioloogiline olukord ei takista neil nende hubases saalis konkursil osalejatega kokku saamast.

Piisab mitmeks näituseks

"Lapsed ei valeta. Nad ei ole õppinud "huligaanitsema", nagu juhtub täiskasvanud kunstnikega, kes oskavad mitmesuguseid kujutustrikke kasutada," arutles Aala Gitt. "Nende joonistused on siirad ja iseloomult niivõrd erinevad, et tahaks nad kõik välja valida! Kui õigesti kujundada, saaks neist kokku panna mitu temaatilist näitust − sinna sobiksid kõik tööd! Kuid me peame valiku tegema."

Aimar Kristerson rõhutas, et tänavune teema jätab noore kunstniku arenguks palju ruumi ja mitmes ruumis väljas olevad tööd kinnitavad seda suurepäraselt. Ta on kindel, et kokkuvõttenäitus tuleb hämmastav ja motiveeriv ning avastama kutsuv.

Ahtme kunstide kooli direktor Jana Unt on rahul, et nende kunstitööde konkursi traditsioon ei ole ka pandeemia ajal katkenud.