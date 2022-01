Selgusid Virumaa kirjandusauhinna kuus kandidaatteost

Mart Kivastiku romaani "Sure, poisu!" keskmes on ajalooline tegelane Johannes Vares-Barbarus, karismaatiline kirjanik, arst ja poliitik, ning tema suhted naise, sõprade, ametivendade ja vaenlastega. Kivastik otsib vastust küsimusele, kes see Vares, isehakanud Barbarus, ikkagi oli. Tõeline multitalent või lihtsalt aferist, kes soovis oma elu elada nii, et kõik prožektorid oleksid suunatud vaid temale?