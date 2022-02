Valguskunstnikud tõid Kreenholmi pimedal ajal helgust

"Väike valgus" on MTÜ Valgusklubi loodud miniatuurne valgusinstallatsioonide näituste formaat. See pakub Eesti eri piirkondades võimalust osa saada valguskunstist ja rikastab pimedal ajal kohalike inimeste jaoks avalikku ruumi.

Väljapaneku peakunstnik on Elo Liiv, kellel on kogemus ka Tartu valgusfestivali TAVA korraldamises. "Tegemist on väikese, kuid samas armsa valgussündmusega, mis sobitub kenasti kunstiresidentuuri ümbritseva loodusega. Valgus on maagiline ja toob alati rõõmu inimeste silmadesse ja südamesse − ja seda on praegustel rasketel aegadel meile kõigile väga vaja."