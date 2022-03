President Alar Karis: Venemaa propaganda Ukrainale kallaletungimise õigustamiseks on õõvastav

Mida saaks Eesti riik oma võimalustega teha, et Venemaa kallaletung Ukrainale lõppeks?

Me oleme väikeriik. Aga oleme andnud Ukrainale ka sõjalist abi: Javeline, haubitsaid, kiivreid ja muud. Oleme andnud humanitaarabi ja kindlasti jätkame selle andmist. Eesti eraisikud on annetanud miljoneid eurosid. See on meeldivalt üllatav, et nii palju inimesi elab Ukrainale kaasa. Arusaadav on, et see abiraha on oluline, aga see kulub praeguses olukorras sama kiiresti, nagu see tekib. See tähendab, et abi osutamist tuleb jätkata.

Aga arusaadav on, et ega sellist energiat ei jätku kõigil lõputult ja raha samuti. Tuleb teha kõikvõimalikke pingutusi, et see sõda lõppeks võimalikult ruttu.

Kas te näete praeguseid uudiseid jälgides selleks mingitki valguskiirt?

Sellised uudised nagu Mariupoli lastehaigla ja sünnitusmaja pihta tulistamine tekitavad masendust. Mul on kolm last ja viis lapselast. Ma käisin mõni aeg tagasi Tallinna lastehaiglas vähihaigete laste juures ja seal oli ka üks Valgevene laps. Kui mõtlen selle peale, et pommid peaksid siia lendama, siis see kõik muutub reaalsuseks. Täna tundub see kõik justkui kaugel toimuvat ja võib-olla isegi võõras, aga tegelikult on see jube ja õõvastav, mis toimub. Ja ka see, millist retoorikat Kreml seejuures kasutab ja kuidas Putini kaaskondlased sellega kaasa lähevad, on hirmuäratav.

Valguskiirt otsida on mõnes mõttes väga keeruline. Selle sõja on ju algatanud Putin. Ei läinud Vene rahvas tänavatele ega nõudnud, et alustame sõda Ukraina vastu. Veel vähem alustasid seda sõda siin elavad venelased sõltumata sellest, mis värvi pass neil on. See on ikkagi väga kitsa ringkonna otsus. Mida saab teha Vene rahvas, eelkõige Venemaal, on tulla ikkagi tänavale ja suruda Putin ka riigis nurka.

Ilmselt tuleb Vene rahval võtta julgus kätte ja öelda oma sõna väga selgelt välja. Paljud sealsed noored juba teevadki seda vapralt.

Aga paljud Venemaa elanikud toetavad toimuvast hoolimata jätkuvalt Putinit.

Levada keskuse hiljutine uuring näitaski paradoksi, et 70-80 protsenti Vene rahvast sõda ei taha, aga enam-vähem sama suur osa toetab Putinit. Eks see infosõda töötab efektiivselt nii sealpool Narva jõge, kui mõnes mõttes ka siinpool. Selle mõjudega tuleb ka meil rohkem tegelda, et mitte öelda, et sellega oleks pidanud tegelema juba ammu.

Üks asi on need Kremli propaganda kanalid kinni panna, aga mis nende asemele tuleb? Lisaks uudistele vajavad inimesed ka meelelahutust. Selle tootmist on tunduvalt kallim püsti panna kui ainult uudiseid edastada.

Kui suur on teie arvates Eestis elavate inimeste hulk, kes leiavad, et Putin teeb Ukrainas õiget asja?