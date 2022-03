Tudengid avastasid Ida-Viru haridusasutusi kui häid karjäärivõimalusi

Reedel kuulasid tudengid TÜ Narva kolledžis inspireerivaid ettekandeid ja laupäeval sõitsid mööda maakonna koole. Kahepäevasel promoüritusel osales ligi poolsada inimest.

"Huvi oli väga suur. Kokku registreerus 68 tudengit, aga osa haigestus. Nendelt, kes kohale tulid, saime ülihead tagasisidet. Kõik eesti keelt kõnelevad inimesed on siia väga oodatud, ole sa võõrkeele- või füüsikaõpetaja," kinnitas Ida-Viru haridusklastri Hariduskopter koordinaator Kerda Eiert.

Tema sõnul on Ida-Virumaa haridusmaastik väga rikas ja pakub palju võimalusi. "Kõik sõltub sellest, kui palju sa ise jaksad ja soovid panustada, siin ei ole piiri ees. Soovime saada juurde tegusaid inimesi," rääkis Eiert.

TEELE TÕNISSON Keeleprobleemi ei tasu karta.

Tulijad on pakkumistele avatud

Laura-Liis Nõmme ja Merilyn Sild õpivad Tartu ülikooli haridusteaduste instituudis eripedagoogikat. Eriala, mille lõpetajaid otsivad koolid üle Eesti tikutulega taga.

Tööpakkumisi on nad saanud juba teise kursuse tudengitena. Kuna kolm aastat on veel õppida, saab rahulikult kaaluda, milline neist vastu võtta. "Oleme avatud ja enne otsuse langetamist tahaks näha eri võimalusi," kiitsid neiud võimalust Ida-Viru haridusasutustega paremini tuttavaks saada.

Laura-Liis Nõmme on Ida-Virumaal kasvanud ja käinud põhikoolis Jõhvis, aga viimased viis aastat on tema kodu olnud Tartus. "Ümberringi on kõik kodune, aga samas on nii palju muutunud."

Näiteks koolimaja, kus tema õppis, enam ei ole ning selle asemele kerkib uus ja moodne õpikeskkond. "Kui tuli tutvumisreisi kutse, mõtlesin, et tulen ja vaatan, mida Ida-Virumaal on pakkuda."

Merilyn Sild on mõelnud Ida-Virumaale kui võimalikule elu- ja töökohale varemgi. "Minu abikaasa ühed juured on Ida-Virumaalt ja siin on olemas koht, kus viibida. Vahepeal hakkas mõtte sinnapoole liikuma, et mis oleks, kui Ida-Virumaale tööle tulla."

Mõlema tudengi suurimaks mureks on võimalik keelebarjäär, kuna nad ei valda vene keelt. "Tahaks, et oleks kolleege, kes valdaksid eesti keelt ja kellelt saaks nõu küsida. Et ei oleks ainult venekeelne keskkond," kirjeldas Merilyn Sild oma ootusi töökohale.

Keeleprobleemi ei tasu karta ja vene keele mitteoskamine ei tohiks olla peamine takistus, kinnitas Teele Tõnisson, kes töötab Kohtla-Järve gümnaasiumis huvi- ja projektijuhina. "Mina ei räägi vene keelt, aga see on võib-olla noortele isegi kasulik, sest paneb neid rohkem pingutama, et õppida eesti keelt."

Teele Tõnisson töötab Kohtla-Järvel esimest õppeaastat ja varasem side tal Ida-Virumaaga puudus. "Kui mulle tuli tööpakkumine Kohtla-Järve gümnaasiumist, oli esimene reaktsioon: "Nalja teete, Ida-Virumaale?" Aga siis hakkasin mõtlema, mis mind takistab, ja sain üsna ruttu aru, et mind hoidis tagasi puhas mugavustsoon."

Ta tunnistas, et Kohtla-Järve linnakeskkond võib tunduda Tallinna või Tartuga võrreldes ilmetu ning elu väljaspool kooli esialgu harjumatu. "Võtmesõna on, et tuleb olla ise aktiivne, inimestega suhelda ja kui ei toimu midagi, siis ise teha."

Ei pane kulmu kergitama

Tatjana Rjabtsevale on siinne elukeskkond tuttav ja kodune, sest ta on lõpetanud Jõhvi gümnaasiumi. "Kindlasti kaldun Ida-Virumaa poole, sest tahan end teostada just kodumaakonnas," ütles Tallinna ülikooli pedagoogika eriala kolmanda kursuse tudeng. Tänu kahele valitud kõrvalerialale võib neiu töötada nii eesti kui ka vene keele ja kirjanduse õpetajana, seega on tööpõld lai.

Õpetajana alustades on Tatjana Rjabtsevale kõige olulisem toetav meeskond. "Alguses on ikka hirm, et ei saa hakkama ja õpilased on sinust mõnikord targemad. Oleks väga hea, kui kollektiiv julgustaks."

TÜ Narva kolledži direktor Marek Sammul kinnitas tudengitele, et Ida-Virumaa on paljude võimaluste maa. "Eriti veel selle tõttu, et järgmisel aastal käivitub õiglase ülemineku programm ja see avab võimaluse mitmesuguseid huvitavaid asju ära teha. Julgen öelda, et Ida-Virumaal on vastuvõtlikkus põnevate, ka hullude ideede suhtes väga suur."

Sammul lisas, et Ida-Virumaa on eriline maakond, nagu ka Saaremaa või Võrumaa. Samas ei peaks Ida-Virumaale tööle tulemine tähendama midagi erilist.