Narva linnapea Katri Raik: "Mulle teeb haiget, kui öeldakse, et kõik ukrainlased on halvad"

Narva linnapea Katri Raik rääkis 7. märtsil, et Ukrainast Narva saabuvate pagulaste majutamiseks tuleb leida võimalikult kiired lahendused. Tähtsuselt teine oli pagulastele antav sotsiaalabi ning kolmanda küsimusena oli päevakorras pagulaste laste paigutamine Narva lasteaedadesse ja koolidesse.

Ent järgnenud nädalaga on need küsimused kas lahenenud või oma tähtsuse minetanud: 14. märtsil ajakirjanikega kohtudes ütles Raik, et nüüdseks on esiplaanile kerkinud Ukraina põgenike vastuvõtuga seotud sotsiaalsed ja ühiskondlikud pinged.

JELENA VASSILJEVA No mis sotsiaalseid pingeid neist tekib?!

Linnapea tunnistas, et on neid narvalastega suheldes ka ise tunnetanud.

"Mulle teeb haiget, kui öeldakse, et kõik ukrainlased on halvad ja et meie − eestlased − ei tunne ukrainlaste hinge. Et ukrainlased on palju hullemad kui venelased. Sellised sõnad panevad kõik mu sees värisema," sõnas Raik.

Ukraina põgenikud − naised ja lapsed

14. märtsi hommikuse seisuga oli Narvas registreeritud 91 Ukraina põgenikku. "Olukord muutub iga tunniga," ütles Narva linnavalitsuse sotsiaalabiameti direktor Jelena Vassiljeva.

Selle nädala alguse seisuga oli Ukrainast Narva saabunud 41 naist, 42 last ja 8 meest. Kõik mehed, välja arvatud üks noormees, on vanemas eas. Naised on valdavalt noored ja lastega, nii väikeste kui ka kooliealistega.

"No mis sotsiaalseid pingeid neist tekib?!" sõnas Vassiljeva. "Nad saabuvad siia rampväsinult, paluvad kaks-kolm päeva aega, et šokist toibuda. Mõned neist pole kaks-kolm päeva maganud, lapsed karjuvad, nutavad..."

Vassiljeva lisas, et ühel Narva saabunud perekonnal oli küll omavaheline olmetüli tekkinud, kuid nemad leppisid ära.

Narva põgenikele eluaset ei paku

Narva sotsiaalabiamet pakub kõigile piirilinna saabuvatele põgenikele võimalust suunduda lähimasse riiklikku pagulaste vastuvõtu keskusse Rakverre. Ent sinna lähevad vaid vähesed, enamasti eelistatakse jääda Narva, kui keegi on neile siin oma kodus varjupaika andnud.

"Kuid peaaegu kõik nad unistavad koju naasta. Nad kõik ütlevad: "Me ei ole siin kaua − kuu või kaks − ja läheme siis koju tagasi. Me tahame koju minna,"" rääkis Jelena Vassiljeva.

Linnapea Katri Raigi kinnitusel ei ole pagulaste majutamine Narva jaoks enam probleem ning vajaduse korral mõeldakse midagi välja.

"Praegu ei vaja ega oota ükski [Ukraina] pere eluaset," sõnas Raik. "Kui meie poole suunduks suur [pagulaste] vool nagu Tallinna ja Tartusse, siis oleks teine asi, aga sellist voolu meie juurde tulemas ei ole."

Raik keeldus vastamast Põhjaranniku küsimusele, kuidas iseloomustab Narva linna asjaolu, et põgenikud ei taha siia pikemaks peatuma jääda.