Lauljatar Shira esineb Jõhvis vangla katusel

"Eesti laulu" konkursil tuntuks saanud Shira etteaste keskseks ideeks on vabadus, mille tõelist hinda tajume kõige ehedamalt siis, kui see meilt ära võetakse. Shira esineb trioga, milles lisaks vokaalile kitarr ja cajon. Tundeline tämber lisab tema loomingule hingelisust ja sügavust ning moodustab ümbritseva keskkonnaga erakordse koosluse.

Shira osales 2020. aastal "Eesti laulu" finaalis lauluga "Out In Space", mis saavutas rahvusvahelise žürii arvestuses 3. koha. Kisma ft. Shira loo "Shine Over Me" andis 2019. aastal välja Taani plaadifirma Spinnin' Records ja sellel on Spotifys üle 1,5 miljoni mängukorra.