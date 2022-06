Laupäeval jookseb Narva tänavatel mitu tuhat spordisõpra

Ida-Virumaa kõige osavõturohkema spordisündmuse rada viib osalejad Narva linna tänavatele ja kergliiklusteedele ning teeb põike Äkkekülas asuvatele Pähklimäe terviseradadele. Lastejooksud toimuvad sel aastal Hermanni linnuse juures lossipargis. Võistluskeskus on linnuse juures Joaorus, kus on ka 5 km stardi- ja finišipaik. Poolmaratonil osalejad lähetatakse teele Puškini tänavalt Rugodivi kultuurimaja juurest.

Narva energiajooksu osavõturekord pärineb 2017. aastast, mil eri distantsidel osales kokku 4329 jooksjat ja kõndijat. Ürituse peakorraldaja Mati Lilliallik tõdes, et koroona-aastad on kõikidel rahvaspordiüritustel osalejate arvu kahandanud ja uut rekordit sel aastal ilmselt püstitada ei õnnestu. "Kuid kahtlemata on Narva energiajooks Eestis üks osavõturohkemaid rahvaspordiüritusi, mis sel aastal on seni toimunud," sõnas ta.