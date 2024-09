Narva gümnasistid ja sümfooniaorkester toovad klassikalise muusika kaubanduskeskusesse

Tegemist on esimese sümfooniaorkestri flash mob'iga Ida-Virumaal. Selliseid üritusi on korraldatud näiteks Barcelona, Berliini ja teiste maailma linnade lennujaamades, kaubanduskeskustes ja väljakutel, Eestis aga toimub sümfooniaorkestri flash mob väljaspool Tallinna esimest korda.

"Õpilased saavad näidata oma loovust ja õppida koostööd. Neile pakub rõõmu teadmine, et nad aitavad korraldada midagi erilist ja suurt," sõnas Narva eesti gümnaasiumi muusikaõpetaja Heili Vaus-Tamm. "See annab ka hea võimaluse õppida, kuidas sündmusi planeerida ja organiseerida, mis on kasulik oskus tulevikuks. Kuigi on ka raskeid hetki. Sündmuse korraldamine nõuab palju aega, mida võib olla keeruline koolitööde kõrvalt leida. Samuti on raske leida vajalikke vahendeid ja toetajaid. Vahel võib ette tulla ootamatusi, näiteks tehnilisi probleeme, mille lahendamine nõuab kiiret reageerimist," rääkis ta.

Narva sümfooniaorkestri kunstilise juhi ja dirigendi Anatoli Štšura kinnitusel tuleb sellest väga huvitav üritus. "Meil on plaanis igasugu asju, et üritusele tulevad inimesed ei kuulaks lihtsalt muusikat, vaid võtaksid muusikalisest tegevusest ka ise osa. Tahame teha midagi, mida pole varem tehtud, ja selles ongi kogu asja võlu," märkis ta.

Et flash mob on suurel määral spontaanne tegevus, ei ole selle üksikasjad ette teada. Teada on vaid, et see algab Astri keskuses 1. oktoobril kell 17.30 ja kestab 20-30 minutit. Selle ajaga jõuavad muusikud ette kanda mitu teost. Muu hulgas tuleb esitamisele Maurice Raveli kuulus "Bolero", ent kuna tegu on pika teosega, tuleb seekord esitamisele poole võrra lühendatud versioon.