Jõhvis taaselustub muusikaviktoriinide sari

Jõhvi muusikaviktoriinide eestvedaja Kristi Markov teeb ka esimese tänavuse mälumängu küsimused ja tuletab meelde, et reeglid on endised. Õhtu jooksul kõlab 16 muusikapala. Kuni viieliikmelised võistkonnad peavad loo kõlamise ajal ära tundma, kes on loo esitaja, mis on selle pealkiri ja mis aastal see esimest korda ilmus, ning lisaks tuleb vastata ühele selle looga seotud küsimusele. Äraarvamisele tulevad muusikapalad on nii stiili, geograafia kui ka ajastute mõttes laia lõõtsaga. Enamik küsitavatest paladest ja esitajatest on laiemalt tuntud.