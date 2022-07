Toila küsis õiguskantslerilt, kas lapsi võib valitsemisse kaasata

Õiguskantsleri laste ja noorte õiguste osakonna juhataja - õiguskantsleri nõunik Andres Aru vastas, et kohalikul omavalitsusel on enesekorraldusõigus ning sellest lähtudes jätab seadus linna- või vallavolikogu otsustada, kas ja mis ulatuses kaasata volikogu komisjonide liikmeteks inimesi väljastpoolt volikogu ning kas neil inimestel, kes ei ole volikogu liikmed, on komisjonis hääleõigus.