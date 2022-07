MARIS TOOMEL ⟩ Jõhvi vallavanem ei saa jalgpallihalli Narvale kinkida

See on valla eelarvele arvestatav koormus, seda enam, et ees on ootamas rasked ajad: majanduslangus, kõrged energiahinnad, keeruline olukord maailmas ja muu.

Niisiis oli rahvasaadikutel volikogus valida kolme võimaluse vahel. Esiteks loobuda halli ehitusest ja tagastada riigile 1,5 miljonit. Teiseks kuulutada välja ehitushange ja kui selgub, et rajatis läheb kallimaks kui 2,8 miljonit, jätta projekt pooleli ning tagastada toetus riigile. Kolmandaks jätkata halli rajamisega, kui selle esimese etapi hinnaks kujuneb 2,8 miljonit, teades, et laenu võtmisel suureneb valla netovõlakoormus 75 protsendini (maksimaalne lubatud piir on praegu 80 protsenti).

Kõik saadikud, Aleksei Naumkin teiste seas, olid nõus viimase variandiga: sellega, et vald tegeleb jalgpallihalli ehitusega edasi.

Ehitushange kuulutati välja 12. juulil. Objekti tegelik hind selgub hanke tulemusena.

Praegune vallavalitsus tahab kindlasti, et kui ehituseks läheb, siis objekt ka valmib. Samas peame vaatama kaugemale ning suhtuma suurtesse kulutustesse konservatiivselt ja vastutustundlikult.

Jalgpallihalli ehituse puhul on kaalutud mitmeid lisaraha kaasamise viise, ühe võimalusena on arutusel see, kuidas saaksid kodanikud ise panustada.

Kutsun üles kõiki volikogu ja selle komisjonide liikmeid, jalgpalliklubisid, spordientusiaste ja vallaelanikke omalt poolt sisehalli ehitust toetama, kaasa mõtlema. Eeskujuks on olnud Tartu jalgpalliväljaku ehitamiseks kaasatud nn ruutmeetrite müük, mida on arutatud ka Jõhvi puhul.

Loodan, et jalgpalliringkond on valmis panustama ning kõigi osapooltega koostööd tegema.