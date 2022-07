ALEKSEI NAUMKIN ⟩ Kelle väravasse lüüakse Jõhvi jalgpallihall?

Teiseks saaks raha, kui müüa ära need valla munitsipaalmaad, mis on antud hoonestusõigusega erinevate äriühingute kasutusse. Olgu kõige tuntumaks näiteks Pargi keskuse maad, aga need pole ainsad. Sellekohane eelnõu oli valmis juba aasta tagasi ja nende maade hinnanguline väärtus lähenes miljonile eurole. Õiglase turuhinna korral ja arvestades, et need maad on tegelikus kasutuses, oleks saanud tehingud kiiresti ära teha, kulutamata aega konkurssidele.