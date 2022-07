Tuttava linna tuled − meri, männimets ja silmud

Erik ei ole kohalik, vaid on siia tulnud Siberist. Ta oli küüditatu ja kuna tagasi kodulinna Tartusse teda ei lubatud, siis on uueks kodukohaks kujunenud Narva-Jõesuu.

Tema isa oli Eesti ajal tervishoiumuuseumi juhataja ja Otto Tiefi valitsuse sotsiaalminister ning vend on Austraalias miljonär. Ta räägib aeglaselt ja tal on oma stiil, veidi kelmikas: pausid on just õigete kohtade peal, siis kui ta ootab oma killule reaktsiooni.

Mulle meeldib teda kuulata: ta on tark, elukogenud mees ja mitte mingi kuivik. Mulle on meelde jäänud mitmed tema elutarkused. Ühel aiapeol soovitas ta minu onu Antsule, et "kui plaanid sanatooriumisse puhkama tulla, siis oma mutti ja muda ära kaasa võta!". Oma kogemusest puistab ta: "Vaata, Janek, teinekord on koolis kolmedele õppiva tüdrukuga isegi parem abielluda. Kõrgharidusega naised viskavad sulle ise oma trussikud pesta."

Erik on ravi- ja puhkeasutuse klientidest maainimeste seas tohutult populaarne. Ta oskab inimesi kuulata ja neile head nõu anda, kui ka mitte niivõrd oma peaarsti teadmistega, siis kuldse inimesena, kes mõjub sama tervendavalt nagu ravimuda või parafiin.