"Olen väga õnnelik ja sentimentaalselt liigutatud, et teist aastat järjest on siin nii palju rahvast. Mul ei ole lihtsalt sõnu. Rahvas kuulab muusikat ja mul on nii hea meel," ütles Guido Kangur, kui Rein Rannap ja Maarja koos ansambliga olid just oma esinemise lõpetanud. "Need Reinu armsad lood on ju mu enda noorus. Ta viitsib ning teeb ikka ja jälle uued arranžeeringud ning leiab, kuidas neid taas pisut uuemat moodi kõlama panna."