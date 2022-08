Siseminister: Narvast tuleb tank ära viia solvamata kohalikke inimesi

Esmaspäeval Narvat külastanud ja linnapea Katri Raigiga kohtunud Läänemets ütles, et tema seisukoht on üheselt selge: "Narva tankile tuleb leida uus ja sobilikum asukoht. Tank, mis Eesti elanikele sümboliseerib eelkõige surma, valu ja kannatusi, ei vääri enam ammu talle osaks saanud aupaistet ning selline vastuoluline sümbol ei sobi Eesti linnaruumi," märkis sotsist siseminister. "Tegu on riiklikult olulise küsimusega ja nagu paljude muude riiklike küsimuste puhul, tuleb see küsimus lahendada dialoogis kohaliku kogukonnaga ning seda tuleb teha väärikalt ja nii, et see ei solvaks kohalikke inimesi."