Seltskond narvalasi koguneb tanki valvama, politsei jälgib olukorda

Narva ja Narva-Jõesuu vahelise tee ääres oli kolmapäeva õhtul tanki lähedal peatunud hulganisti autosid, mistõttu oli liilklus ajutiselt häiritud. Seltskonnas on ka lapsi, kellest osad on roninud tanki postamendile.

Kohaletulnute seas levisid jutud, et Narvas on juba valmis seatud kraana ja muu vajalik tehnika tanki äraviimiseks.

Narva linnapea Katri Raik nimetas linlaste kogunemist tanki juurde ärevaks märgiks. "See on kellegi provokatsioon ja tuleb otsida provokaatorit. Paanikaks põhjust ei ole," ütles ta märkides, et monumentidega seotud teemasid peaks vabariigi valitsus arutama neljapäeval toimuval istungil.