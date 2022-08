Muinastuled süttivad Narvas, Toilas, Liimalas ja Kauksis

Laupäeval, 27. augustil kutsub folkloorikohvik Subrik narvalasi muinastulede ööle, et tutvuda korraga mitme rahvapühaga, mida peetakse suve viimastel päevadel. Pühadest peamine, üritusele nime andnud muinastulede öö on uusaja püha, mida sel aastal peetakse 30. korda.

"Muinastuled on austusavaldus traditsioonidele ning mälestus esivanematest. Samal ajal tuletab üritus meile meelde, et Läänemerd, mille kallastel elame, peab hoidma. Igal aastal süüdatakse sel päeval üle Eesti enam kui 700 lõket. Narva linnuse põhjaõues toimuva sündmuse kulminatsiooniks on samuti lõke, mis süüdatakse kell 19," ütles Narva muuseumi turundusjuht Darja Bojarova.