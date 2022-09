Tsentraali ette rajatakse laiemat kõnniteed ja haljasala

Tsentraali senine peamine sissepääs Jõhvi keskväljaku ääres on juba mitu nädalat suletud olnud ja hoonesse pääseb vaid bussijaama poole jäävast uksest. Keskust haldava East Capitali Ida-Viru regiooni juhi Anneli Männi sõnul on alanud ulatuslikud ümberehitustööd.

Praegu lammutatakse maa-aluses parklas ära see osa, kus asusid varem pitsakohvik, loomapood ja muud väiksemad ärid. See võimaldab ehitada Tsentraali juures oleva kõnnitee laiemaks ja teha sinna haljasalad. «Kui praegu on keskus väljaku suhtes justkui veidi kaevikus, siis edaspidi hakkab ta paremini välja paistma ning selle juures on ka mugavam liikuda,» sõnas Mänd.