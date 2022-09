Keskerakond kaalub, kas jätta Stalnuhhin oma ridadesse

Keskerakonna esimees Jüri Ratas reageeris Stalnuhhini avaldusele laupäeval, kirjutades sotsiaalmeedias, et Stalnuhhini öeldu on totaalselt vale. "See ei kuulu meie väärtusruumi, mida peab oluliseks vaba, demokraatlik maailm, mida peab oluliseks Eesti ja mida peab oluliseks Keskerakond. Sellistel arvamustel ei ole Keskerakonnas kohta ei täna ega tulevikus," märkis Ratas.