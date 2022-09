"Rahvakultuuri kasvulava on suur mure"

"Suure murena jäi kõlama kasvulava koolides. Meil on väga suur puudus nii harrastajatest endist kui ka juhendajatest. Kust kõik need inimesed peaksid tulema, kes ka täiskasvanutena rahvakultuuri harrastavad, kui nad pole seda lapsest saati teinud? Kasvulavale koolides peaksime rohkem tähelepanu suunama," ütles Eesti rahvakultuuri keskuse rahvakultuurispetsialist Ida-Virumaal Anne Uttendorf.

Uttendorf lisas, et tänu laulu- ja tantsupeole on koorilaul ning rahvatants mõnevõrra paremas olukorras. "Aga kui võtame rahvapilli või käsitöö, siis need on vaeslapse osas. Peaksime oma valdkonnast selle sõnumi ka haridus- ja teadusministeeriumisse viima."