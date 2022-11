"KinoFF" ergutab idavirulasi linnast linna sõitma

"Eelmisel aastal otsustasime, et "KinoFFist" saab rahvusvaheline festival," rõhutas Budkovskaja. "Seetõttu me isegi ei kaalunud Vene filme, ehkki kavas on ka kaks filmi, mis olid algul filmitud osaliselt vene keeles. Dubleeritud on vaid lastele mõeldud filmid, peaaegu kõigil teistel filmidel on eesti- või venekeelsed subtiitrid. Tahame inimestele näidata, et nende keeleoskus on parem, kui nad sageli ise arvavad, ning et subtiitritega filmide vaatamine on vaid harjumuse asi."