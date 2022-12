Anna Farafonova − naine, kes oskab suurelt mõelda

Paistab, et soosite keeleõppes uut lähenemist, sest teie juhtimisel on Narva eesti keele maja saanud maha räpiooperi, kooslaulmispeo ja nüüd ka mängufilmiga "Valik", mis esilinastus hiljuti Pimedate Ööde filmifestivali (PÖFFi) programmis. Kas lauldes ja filmi tehes õpib päriselt keelt?

Meie kogemus on näidanud seda, et niimoodi õpivad inimesed isegi paremini kui klassikalisel keelekursusel. Kui inimesel puudub sõnavara ja baasi ei ole, siis on veel muidugi vara, aga n-ö edasijõudnud õpivad paremini just huvipõhiste tegevuste kaudu.