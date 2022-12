Majandus liigub uude aastasse jahedamal temperatuuril

Eelmine nädal oli tegus keskpankade jaoks, kes võtsid vastu olulisi otsuseid intressipoliitika kohta. Võrreldes eelmiste kordadega, olid keskpankurid seekord küll pisut leebemad ja 0,75% suuruste intressitõusude asemel piirdusid nii USA Föderaalreserv kui Euroopa Keskpank peamiste intressimäärade kergitamisega 0,5% võrra. Senisest tagasihoidlikumate intressitõusude põhjus on ennekõike see, et intresse on juba mitmel korral kõvasti tõstetud ja ühel hetkel peab see tempo raugema.

Aeglasem tempo ei tähenda muidugi, et intressitõusudega oldaks ühele poole jõutud. Kommunikatsioonis, et senisel teel jätkatakse ka uuel aastal, olid üheselt selged nii Föderaalreservi kui Euroopa Keskpanga esindajad. Nii lubas Euroopa Keskpanga juht Christine Lagarde tõsta intresse veel nii veebruaris kui märtsis 0,5% võrra, mis viiks euriborile heaks lähendiks oleva hoiuseintressimäära 3% juurde.

Inflatsioon on aeglustunud, ent mitte piisavalt

Keskpankade intressiotsuseid tuleb pidada pigem karmiks seetõttu, et inflatsioon on tegelikult hakanud aeglustuma nii Ühendriikides kui euroalal. USAs jäi hinnatõusude tipuks juuni, kui tarbijahinnaindeks kasvas 9%. Novembriks oli see aga langenud juba 7,1% juurde. Kolm kuud järjest on aeglustunud ka alusinflatsioon ehk tarbijahinnad ilma energia ja toiduta, mis näitab, et majandus on tõepoolest senistelt kuumadelt temperatuuridelt asunud jahtumise teele.