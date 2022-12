"Oli lõbus, soe ja meeldiv üritus," rääkis üks korraldajatest, Kohtla-Järve keskraamatukogu lugemissaali juhataja Larissa Ladanjuk. "See on meil metsapargis juba teine kohtumine − esimene oli sügisel. Tundub, et sündimas on uus traditsioon. Jätkame alustatut, sest põhjust väljas värskes õhus tegutseda ja liikuda leiab alati, seda enam, et 2023. aasta on liikumisaasta."