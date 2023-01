Arhitektuurimuuseum kutsub arutlema monumentide üle

Jaanuarikuisel vestlusõhtul arutatakse koos kohaliku kogukonnaga pärandi tähenduste üle: on see asukoha-, võimu- või rahvuspõhine nähtus? Mil viisil ja keda tuleks kaasata avalikku diskussiooni, mis on lahvatanud monumentide ja ehisdekoori ümber?

Uute monumentide mõju

Narva on püstitatud sel aastatuhandel ka uusi monumente, neist tuntuim on Paul Kerese mälestusmärk, aga ka 2000. aastal (taas)avatud "Rootsi lõvi" ning protsendikunsti teosena valminud "Padi" sisekaitseakadeemia ja Tartu ülikooli Narva kolledži õppe- ja majutushoone ees.

Arhitektuurimuuseum kutsub mõtlema ühiselt uute monumentide mõju üle ning analüüsima, milliseid monumente on tänapäeva linnaruumi põhjust lisada. Narva päranditeemas on olulised ka Narva ajalooline vanalinn ja selle taastamise väljavaated.

Kaasamõtlejad on oodatud

"Loodame, et tuleb rahvast, kes tahab anda hoogu, keda ja mida Narvas edaspidi mäletama ja meeles pidama peaks, lisaks juba olnust rääkimisele. Loodame, et on tulijaid ja kaasamõtlejaid. Ka neid, kes on kodus natuke ette mõelnud," ütles Eesti arhitektuurimuuseumi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Epp Alatalu.