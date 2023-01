30. jaanuar on nüüdsest riiklikus tähtpäevade kalendris eesti kirjanduse päev, mis on ka lipupäev. Enne kui sinimustvalge Jõhvi keskraamatukogu hoonel lehvima hakkas, käis see Jõhvi põhikooli 6.a klassi õpilastel käest kätte, et uus tähtpäev läbi isikliku kogemuse paremini meelde jääks.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik