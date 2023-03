Jõhvi soovib enne purustatud Vene tanki näitamist kapolt riskianalüüsi

Praegu on see tank Tallinnas Vabaduse väljakul, ent kaitseministeeriumi esialgse plaani järgi oli kavas viia see ka Rakvere, Jõhvi, Narva, Tartu, Võru, Viljandi ja Pärnu avalikesse kohtadesse. Ent juba Tallinnas on tank põhjustanud poleemikat. Lisaks on Venemaa toetajad hakanud tanki juurde lilli tooma ja seal on toimunud tülisid Ukraina toetajate ja Kremli-meelsete vahel.