Ljubov Dorošenko: "Tähelepanu ja armastust on meie suures peres jagunud kõigile"

Ljubov Dorošenko on kasu- ja kriisiperesid abistava MTÜ Igale Lapsele Pere piirkonnajuht ning kogenud ema, kes on üles kasvatanud neli enda ja 17 kasulast. Suurem osa neist on praeguseks pesast välja lennanud ning esialgu ta uusi kasulapsi võtta ei plaani, kuid märgib, et ei või iial teada.