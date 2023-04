NPM Silmeti juhatuse liige Raivo Vasnu ütles, et praeguseks on ettevõte soetanud Ida-Viru Arenguagentuurile kuuluvas Narva tööstuspargis tulevase tehase jaoks ligemale kümne hektari ulatuses kinnistuid. "Projekteerijad töötavad täie hooga. Loodame peagi saada ehitusloa, et juuni lõpus saaks paika seada tehase nurgakivi," ütles ta.