Jõhvi peab sünnipäeva linnapargis ja muusikaväljakul

Jõhvi linna 85. sünnipäeva pidustused algavad reedel kell 17 pargi laululaval kontserdi-piknikuga, kus astuvad lavale Jõhvi noored ja täiskasvanud lauljad, tantsijad ja muusikud. Reede õhtul on võimalik külastada ka pargi naabruses asuvaid koolimaju: Jõhvi gümnaasiumi ja põhikooli.

Abivallavanem Ingrid Spitz ütles, et paljud jõhvilased pole nendesse uutesse koolimajadesse seni veel sattunud. Reede õhtul on põhjust sinna sisse astuda ja oma silmaga vaadata, millise huvitava sisearhitektuuriga majad on Jõhvi kerkinud.