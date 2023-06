Eduard Odinets: sotsid ei suutnud koalitsiooniläbirääkimistel Ida-Viru teemadega piisavalt jõulised olla

Teie, nagu ka peaaegu kõik teised kandidaadid, kes noolisid riigikogu valimiskampaanias Ida-Virumaa valijate hääli, rääkisite enne valimisi põhiliselt sellest, kuidas Ida-Virumaa ettevõtete makstud keskkonnatasusid hakatakse senisest märksa suuremas mahus maakonda tagasi suunama. Koalitsioonileppest ei leia me selle kohta mingit jälge. Kas see on nüüd unustatud teema?

See ei ole unustatud teema. Me peame aru saama sellest, et tegemist on koalitsiooniga. Ühe või teise partneri soovid ei pruugi realiseeruda.