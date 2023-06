Uue riigikogu lootuseta katse ametnikud paika panna

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon ehk ELAK, mida Eesti 200 esindav Liisa-Ly Pakosta juhib, on riigikogu kõige olulisem alaline komisjon. Sel on otsustav roll kõigis Eesti ja Euroopa Liidu vahelistes küsimustes. Komisjon annab mandaadi valitsuse seisukohtadele Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude kohta ning Eesti seisukohtadele Euroopa Liidu ministrite nõukogu ja Euroopa Ülemkogu kohtumisteks. ELAKi seisukohad on valitsusele kohustuslikud ja valitsus lähtub nendest Euroopas peetavates aruteludes.