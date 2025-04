JANEK PAHKA Kohtla-Järve linna juhitakse nagu parteilinnakut

Teisitimõtlejad tõrjutakse kõrvale, nende asemel marsivad sisse revolutsiooni ustavad madrused ja soldatid − inimesed, kellel puuduvad nii kogemused kui ka elementaarne pädevus, aga kellel on üks voorus: nad kuuletuvad. Ei mõtle, ei kahtle, ei küsi. Kohtla-Järve linnavõim ei nõua oma jüngritelt seda, et nad teeniksid rahvast, nad nõuavad lojaalsust võimuladvikule, millest tulenevalt linnaelanike huve ei teeni keegi.

See pole enam omavalitsus, vaid haldusparoodia, kus linna juhitakse nagu väikest parteilinnakut. Kui sa ei sobitu, sind ei kuulata − sind eemaldatakse. Vallandatakse. Survestatakse. Ja mitte lihtsalt niisama − sageli ka ebaseaduslikult. Iga selline vallandamine ei too aga kaasa ainult moraalset kahju või kaotatud professionaalsust. See toob kaasa väga reaalsed, väga mõõdetavad rahalised kulud linnale. Tuhanded ja tuhanded eurod maksumaksja raha kulub kohtuvaidlustele, kompensatsioonidele, hüvitistele. Mille eest? Selle eest, et võim ei talu kriitikat ega salli pädevust.