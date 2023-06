Kuidas ma poolt miljardit otsima hakkasin

Samasugune on situatsioon praegu Ida-Virumaale tuleva 500 miljoni euroga. See on kuskil välja öeldud summa, aga kuna seda ei halda otseselt täies mahus mitte ükski ametkond, on see summa tuletuskäik segane. Aga kuna see on õhku visatud, siis me eeldame, et kõik nii ongi.

Ja küsida õigeid küsimusi õigetelt inimestelt − et kust kohast see poolemiljardiline hunnik siis tuleb − otseselt nagu polegi võimalik. Keegi ei halda tervet summat.

Õiglase ülemineku fond haldab sellest summast 340 miljonit, millest ligi 20 miljonit läheb magnetitehasele. Mingi info järgi ei tule sellest 340 miljonist eurost mitte kõik Ida-Virusse, vaid osa läheb ka ümberkaudsetele jagamiseks, sest mingi valitsus olevat lubanud ja … 153 miljonit eurot rohepöörde toetuseks. Lisame selle õiglasele üleminekule ja saamegi ligi pool miljardit kokku, aga ei − rohepöörde toetuse 153 miljardit on vaid õiglase ülemineku fondi suurim meede. Ehk osa sellest.

Mis ülejäänud meetmed on, ma ei oska öelda. Ida-Virumaale lubati eriesindajat, kes tegeleb akuutsete probleemide lahendamisega ja aitab Ida-Virumaad kõikvõimalikul moel. Lisaks luuakse Ida-Virumaa investeerimisfond, mille suurus on veel lahtine. Nii et ka seal pole selgust veel loota, sest kõik on lahtine. Nii eriesindaja isik, lõplikud volitused, isegi ametinimetus, rahast rääkimata.

Võrdluseks. Eelarvemiinus, mille vähendamiseks (mitte katmiseks täies ulatuses!) tõstetakse makse, on 750 miljonit ehk kolmveerand miljardit. Seega jättes Ida-Virumaa toetamata poole miljardi ulatuses, võiks ju põhimõtteliselt jätta maksud tõstmata… Päris elus see nii lihtne muidugi pole, aga see annab kenasti aimu toetuse suurusest.